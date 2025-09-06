Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 21:28

В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат

В населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат, сообщает издание RMF FM. По словам журналистов, он рухнул в 500 метрах от жилых построек.

На место выехала полиция, правоохранители выясняют детали инцидента. Район оцеплен, при падении объекта никто не пострадал, добавили в издании.

Ранее при подготовке к авиашоу в польском городе Радом разбился истребитель F-16, об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. По его данным, летчик погиб. Место крушения посетил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Позже в Сети появились кадры крушения. На видеозапись попал истребитель, который на большой скорости врезается в землю. Затем происходит мощный взрыв. В результате катастрофы взлетно-посадочная полоса была разрушена. Запланированное на выходные авиашоу власти отменили.

Также на польско-белорусской границе был ранен военный при столкновении с группой нелегальных мигрантов. Инцидент произошел вечером 25 августа в районе населенного пункта Черемха.

