16 сентября 2025 в 15:04

Роскосмос ожидает приземления уникального объекта

Роскосмос: посадка биоспутника «Бион-М» с мышами и мухами ожидается 19 сентября

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» № 2 с космодрома Байконур Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» № 2 с космодрома Байконур Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Биоспутник «Бион-М» № 2, населенный 75 мышами и 1,5 тысячами мух-дрозофил, на этой неделе приземлится на Землю, сообщил Роскосмос в Telegram-канале. По его данным, посадка аппарата ожидается в пятницу, 19 сентября. Приземление прогнозируется в степях Оренбургской области.

20 августа мы проводили в космос биологический спутник «Бион-М» № 2. На этой неделе — 19 сентября — ожидаем посадку спускаемого аппарата, — говорится в сообщении.

Подобный аппарат был впервые в истории выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. Ученые уверены, что выполнение всех запланированных научных экспериментов принесет бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком.

До этого Роскосмос опубликовал видео из боксов с мышами, которые были отправлены на космическую орбиту на «Бионе-М». Аппарат должен был провести в космосе 30 суток. На борту аппарата находятся мыши, насекомые и растения, а также другие биологические объекты для изучения воздействия космической радиации на живые организмы

Россия
Роскосмос
космос
спутники
аппараты
