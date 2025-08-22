Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 19:41

Роскосмос показал видео с необычными космонавтами

Роскосмос показал видео с запущенными на космическую орбиту мышами

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» № 2 с космодрома Байконур Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» № 2 с космодрома Байконур Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Роскосмос опубликовал в Telegram-канале видео из боксов с мышами, которые были отправлены на космическую орбиту на аппарате «Бион-М» № 2. Всего на спутнике отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

По телеметрической информации работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе. На борту «Биона-М» № 2 находятся 75 мышей, насекомые и растения, а также другие биологические объекты для изучения воздействия космической радиации на живые организмы, — говорится в сообщении.

Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков объяснял, что содержание собак на Международных космических станциях создавало бы дополнительные трудности для космонавтов. Именно поэтому крупных животных перестали отправлять на МКС. Вдобавок к этому люди сосредоточились на изучении человеческого организма в таких сложных условиях. Он добавил, что помимо мушек в космос сейчас запускают мышей.

Россия
Роскосмос
спутники
мыши
орбитальные станции
