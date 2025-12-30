В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов

Несмотря на сохраняющуюся потребность в донорских органах человеческого происхождения, трансплантация органов животных демонстрирует перспективные возможности и будет постепенно развиваться, заявил хирург и трансплантолог Михаил Каабак в комментарии для RTVI. Он оценил заявление коллеги Роберта Монтгомери о потенциально лучшей приживаемости генетически модифицированных свиных почек по сравнению с человеческими.

Каабак подчеркнул, что трансплантация человеческих и животных органов являются не конкурирующими, а дополняющими друг друга технологиями. Он отметил, что дефицит донорских органов человека стимулирует поиск альтернативных решений, таких как использование животных в качестве доноров, и эта практика будет актуальна еще долгие годы.

По мнению хирурга, органы свиней обладают рядом преимуществ. В отличие от человеческих органов, которые часто несут в себе определенные повреждения, генетически модифицированные свиные органы могут быть лишены дефектов, а процесс их получения и координации между клиниками представляется более простым.

Каабак уточнил, что на данный момент ксенотрансплантация — редкое явление, ограничивающееся клиническими исследованиями. При этом он отметил, что пока рано говорить о превосходстве приживаемости свиных органов над человеческими, но текущие эксперименты открывают важные перспективы в области трансплантологии.

Ранее ученый-генетик Алексей Дейкин заявил, что трансплантология в перспективе может решить проблему старения организма, а также биологической смерти. При этом речь о бессмертии не идет ввиду возможных трагических случаев.