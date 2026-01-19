Операции по пересадке почек включили в полисы ОМС

Трансплантация почки с 2026 года была включена в базовую программу государственных гарантий и предоставляется бесплатно по полису ОМС, сообщил главный трансплантолог Минздрава РФ, академик Сергей Готье. По его словам, это снимает финансовые ограничения для регионов, позволяя проводить столько операций, сколько требуется пациентам, в отличие от прежней системы с лимитированным госзаданием, передает корреспондент NEWS.ru.

С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий, она вошла в ОМС. Таким образом, регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, — говорится в сообщении.

Ранее представители страховых компаний сообщили, что в список услуг, не входящих в программу обязательного медицинского страхования, включены терапия ВИЧ, туберкулеза, болезней, передающихся половым путем, а также помощь при психических расстройствах. При этом базовый набор медицинской помощи, куда входят прием у терапевта, диспансеризация, вакцинация, стационарное лечение и сопровождение беременности, остается доступным без дополнительной платы.