Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь

Трансплантология в перспективе может решить проблему старения организма и, соответственно, биологической смерти, заявил в разговоре с NEWS.ru ученый-генетик Института биологии гена РАН Алексей Дейкин. При этом, по его словам, речи о буквальном бессмертии не идет, поскольку не отменял трагические случайности в виде «падения на голову кирпича», например.

Любой орган состоит из клеток, а каждую систему можно поменять. Сегодня мы и мышцы можем менять. Существуют искусственные суставы и другие волокна. Пересобрать человека — это максима. Это произойдет не завтра. Но биологических препятствий к этому нет, — сказал специалист.

Собеседник NEWS.ru добавил, что сегодня десятки тысяч людей стоят в очередях на пересадку и многие из них просто не дожидаются. То есть органов не хватает даже тем, кто в них действительно нуждается. Поэтому сейчас наука развивается в направлениях пересадки органов от животных и выращивания их в пробирке.

Ранее Владимир Путин в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предположил, что благодаря трансплантологии люди смогут стать едва ли не бессмертными. Председатель Китая в свою очередь отметил, что ученые ожидают увеличения продолжительности жизни людей до 150 лет уже в текущем веке.