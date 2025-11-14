«Стало для нас сюрпризом»: почка свиньи «атаковала» человека

В процессе долгосрочного наблюдения за последствиями трансплантации почки генетически модифицированной свиньи человеку ученые выявили двойной характер иммунного ответа, сообщает ABC. Специалисты установили, что в механизме отторжения трансплантата участвуют не только иммунные клетки реципиента, но и свиные иммунные клетки, присутствующие в структуре пересаживаемого органа.

Когда мы говорим о проблеме отторжения донорских органов, мы обычно фокусируем внимание на иммунной реакции пациента, в чье тело производится их трансплантация. Наши наблюдения показали, что в этой реакции участвует и сам пересаживаемый орган. Присутствующие в нем клетки врожденного иммунитета начинают активно реагировать на окружающие почку ткани тела человека, что стало для нас сюрпризом, — указали ученые.

Четыре года назад была проведена первая в медицинской истории операция по пересадке почки трансгенной свиньи пациенту, находившемуся в состоянии клинической смерти. Впоследствии медики выполнили еще девять аналогичных процедур. По словам профессора Монтгомери, каждый последующий эксперимент способствовал значительному прогрессу в определении оптимальной комбинации иммуносупрессивных препаратов и совершенствовании методики проведения трансплантации.

Ранее китайские ученые впервые провели операцию по пересадке свиных легких пациенту, находившемуся в состоянии клинической смерти. Специалисты отметили, что трансплантированный орган не спровоцировал сверхострого отторжения, что подтверждает принципиальную возможность применения генетически модифицированных животных для создания донорских легких.