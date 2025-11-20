Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:15

Жители российского региона протестуют против «мегасвинарника»

Строительство свинокомплексов вызвало массовые протесты в Рязанской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Рязанской области назвали строительство крупных свинокомплексов одной из главных проблем региона, пишет «Газета.Ru». Несколько проектов холдинга «Агропромкомплектация» вызвали массовые протесты в ряде районов: местные опасаются загрязнения почвы и воздуха, ухудшения условий жизни и оттока населения.

Последствия можно перечислять бесконечно: загрязнение земли, воды и воздуха, тошнотворный запах… Люди знают, что это такое, — рассказала одна из местных жительниц.

Рязанцы через суд оспорили три свинокомплекса, добившись отмены строительства. Компания заявила, что продолжит работу в других округах и что современные технологии обеспечивают биобезопасность и отсутствие запахов.

Местные активисты между тем утверждают, что новые объекты приведут к оттоку людей и деградации сел. Часть жителей уже приостановила ремонты и ищет новое место для жизни, опасаясь последствий запуска «мегасвинарников».

Ранее жители Владивостока вышли на митинг против повышения утильсбора. Участие в согласованном с властями мероприятии приняли свыше 500 человек. Они собирали подписи под обращением на имя премьер-министра Михаила Мишустина, требуя отменить новую систему утильсбора.

Рязанская область
свиньи
протесты
Россия
