11 октября 2025 в 07:35

Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке

Жители Владивостока вышли на митинг против повышения утильсбора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Владивостока вышли на митинг против повышения утильсбора, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, участие в согласованном с властями мероприятии принимают свыше 500 человек. Они собирают подписи под обращением на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, требуя отменить принятие новой системы утильсбора.

Как уточнил канал, протестующие вышли на улицу с плакатами: «Им „Мерседесы“, а нам „Жигули“», «Доступные машины — справедливый сбор» и «Утиль есть, а где заводы?». Митинг проходит напротив Дома молодежи. При этом за соблюдением порядка на акции следят силовики, вход осуществляется через рамки металлоискателя.

Ранее в Париже протестующие, выступающие против мер жесткой экономии и роста цен, ворвались в автосалон компании Tesla. Участники акции зажгли файеры, из-за чего помещение быстро наполнилось дымом.

До этого в Буэнос-Айресе несколько тысяч человек вышли на марш, требуя наказать виновных в убийстве трех девушек. Люди несли фотографии 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес.

Владивосток
Приморский край
митинги
протесты
акции
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

