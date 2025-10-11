Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке Жители Владивостока вышли на митинг против повышения утильсбора

Жители Владивостока вышли на митинг против повышения утильсбора, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, участие в согласованном с властями мероприятии принимают свыше 500 человек. Они собирают подписи под обращением на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, требуя отменить принятие новой системы утильсбора.

Как уточнил канал, протестующие вышли на улицу с плакатами: «Им „Мерседесы“, а нам „Жигули“», «Доступные машины — справедливый сбор» и «Утиль есть, а где заводы?». Митинг проходит напротив Дома молодежи. При этом за соблюдением порядка на акции следят силовики, вход осуществляется через рамки металлоискателя.

