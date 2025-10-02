Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:52

Протестующие во Франции устроили погром в автосалоне Tesla

Фото: Дмитрий Орлов/ТАСС

В Париже протестующие, выступающие против мер жесткой экономии и роста цен, ворвались в автосалон компании Tesla, передает РИА Новости. Группа из примерно 150 человек приблизилась к магазину у станции метро «Сент-Уэн», а около двух десятков участников акции зашли внутрь.

В салоне разгорелся протест: люди громко выражали свое недовольство, выкрикивая «Мы ненавидим миллиардеров» и размахивая флагами. Оставшаяся снаружи часть участников митинга зажгла файеры, из-за чего помещение быстро наполнилось дымом. Через несколько минут после начала мероприятия участники акции вышли из салона.

В четверг по всей Франции проходят акции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами. Они требуют от правительства разъяснений по бюджетной политике. Согласно прогнозам, по всей стране будет проведено до 250 акций, в которых примут участие до 350 тыс. человек.

Ранее в ходе массовых протестов на Мадагаскаре погибло не менее 22 человек, более 100 получили ранения. Волнения были вызваны регулярными отключениями воды и электричества. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал силы безопасности воздержаться от применения излишней силы и освободить произвольно задержанных протестующих.

митинги
протестующие
Tesla
Франция
