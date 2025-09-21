Протестующие забросали полицейских камнями и бутылками на Филиппинах В Маниле около 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков на митинге

Массовые беспорядки вспыхнули на акции протеста против коррупции в столице Филиппин Маниле, сообщает телеканал GMA News. По его информации, в результате травмы получили около 40 сотрудников полиции. Протестующие закидали правоохранителей бутылками и камнями.

Как уточнил источник, в ходе столкновений были задержаны около 17 дебоширов. При этом в общей сложности участие в митинге в Национальном парке Лунета принимают порядка 49 тыс. человек. Акция, получившая название «Марш триллиона песо», началась после выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями на Филиппинах.

Ранее в Перу произошли массовые беспорядки с участием представителей поколения Z. Столкновения между протестующими и полицией начались во время акции протеста в столице страны Лиме. Демонстранты пытались штурмовать административные здания. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

До этого в Непале участники антиправительственных протестов подожгли аэропорт Бхайрахавы. На территорию воздушной гавани проникли примерно 1000 демонстрантов.