Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране AFP: столкновения протестующих и полицейских произошли в Перу

В Перу произошли массовые беспорядки с участием представителей поколения Z, сообщает агентство AFP. Столкновения между протестующими и полицией начались во время акции протеста в столице страны Лиме.

Молодые люди вышли на улицы под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Участники акции требовали от властей большей прозрачности в решениях правительства и парламента. Также протестующие выразили категорическое неприятие проводимой пенсионной реформы.

В ходе беспорядков демонстранты пытались штурмовать административные здания. Полиция применила для разгона толпы слезоточивый газ и резиновые пули. По имеющимся данным, есть пострадавшие и задержанные среди участников акции.

Ранее в Непале участники антиправительственных протестов подожгли аэропорт Бхайрахавы. Аналогичные действия были совершены в отношении правительственных транспортных средств. Примерно 1000 демонстрантов проникла на территорию аэропорта, где повредила имущество и подожгла четыре служебных автомобиля.

До этого в Катманду протестующие подожгли здание парламента. Та же участь постигла офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию главы правительства. Армия Непала тогда осуществляла эвакуацию членов кабинета министров с использованием вертолетов.