Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, 2023 год

«Прыгали, закидывали камнями»: раскрыты новые детали погромов в Дагестане Участники беспорядков в Махачкале прыгали на крыле самолета и бросали камни

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в октябре 2023 года в связи с прибытием из Тель-Авива самолета, прыгали на его крыле, а также закидывали камнями двигатель и фюзеляж, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельские показания одного из членов экипажа. По его словам, ситуация накалилась, когда пассажиры начали проходить в терминал.

Согласно свидетельским показаниям, 29 октября 2023 года самолет авиакомпании Red Wings с 50 пассажирами на борту благополучно приземлился в Махачкале около 20:00 по московскому времени. На взлетно-посадочной полосе в этот момент посторонних не было. Ситуация изменилась, когда пассажиры проходили контроль в терминале и узнали о начавшихся волнениях на привокзальной площади.

Сотрудники полиции срочно эвакуировали пассажиров в автобус, а экипаж вернулся на борт самолета и запер дверь. Из иллюминатора член экипажа наблюдал, как большая группа людей прорывается через ограждения аэропорта.

Некоторые лица залазили на крыло самолета, прыгали, а некоторые разъяренные лица закидывали двигатель и фюзеляж самолета камнями. Мы все были очень напуганы, — поделился он.

Первоначально на полосе было около 50 агрессивно настроенных людей, но вскоре их число резко возросло. Полиция не могла взять ситуацию под контроль. Только к полуночи, после прибытия двух вертолетов со спецназом, удалось создать «живой коридор» для эвакуации пассажиров из автобуса в вертолеты.

В октябре одного из участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту приговорили к семи годам колонии общего режима. Георгиевский городской суд вынес приговор жителю Дагестана с учетом позиции государственного обвинителя.