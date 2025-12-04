Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:23

«Прыгали, закидывали камнями»: раскрыты новые детали погромов в Дагестане

Участники беспорядков в Махачкале прыгали на крыле самолета и бросали камни

Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, 2023 год Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, 2023 год Фото: AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в октябре 2023 года в связи с прибытием из Тель-Авива самолета, прыгали на его крыле, а также закидывали камнями двигатель и фюзеляж, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельские показания одного из членов экипажа. По его словам, ситуация накалилась, когда пассажиры начали проходить в терминал.

Согласно свидетельским показаниям, 29 октября 2023 года самолет авиакомпании Red Wings с 50 пассажирами на борту благополучно приземлился в Махачкале около 20:00 по московскому времени. На взлетно-посадочной полосе в этот момент посторонних не было. Ситуация изменилась, когда пассажиры проходили контроль в терминале и узнали о начавшихся волнениях на привокзальной площади.

Сотрудники полиции срочно эвакуировали пассажиров в автобус, а экипаж вернулся на борт самолета и запер дверь. Из иллюминатора член экипажа наблюдал, как большая группа людей прорывается через ограждения аэропорта.

Некоторые лица залазили на крыло самолета, прыгали, а некоторые разъяренные лица закидывали двигатель и фюзеляж самолета камнями. Мы все были очень напуганы, — поделился он.

Первоначально на полосе было около 50 агрессивно настроенных людей, но вскоре их число резко возросло. Полиция не могла взять ситуацию под контроль. Только к полуночи, после прибытия двух вертолетов со спецназом, удалось создать «живой коридор» для эвакуации пассажиров из автобуса в вертолеты.

В октябре одного из участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту приговорили к семи годам колонии общего режима. Георгиевский городской суд вынес приговор жителю Дагестана с учетом позиции государственного обвинителя.

Махачкала
Дагестан
беспорядки
погромы
аэропорты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Матвиенко призвала говорить правду о подвиге народа в борьбе с нацизмом
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.