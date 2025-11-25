Пятеро «гангстеров» разгромили глэмпинг и ранили охранника В Курганской области пятеро налетчиков устроили погром в глэмпинге

Охранник глэмпинга в Елизаветинском бору Курганской области пострадал во время ночного погрома, устроенного пятеркой неизвестных, сообщает Telegram-канал «112». Мужчины выбили окна и двери в доме сотрудника, закидали его различными предметами и сбежали, нанеся значительный материальный ущерб.

По информации источника, собственники глэмпинга сразу же обратились в полицию. В результате оперативных мероприятий правоохранителям удалось задержать четверых подозреваемых в нападении.

Ранее пенсионерку, которая избила в метро девушку за отказ уступить место, нашли и оштрафовали. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Пожилая женщина ушла в другую часть вагона, но затем вернулась, схватила девушку за волосы и начала бить головой об поручень. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

До этого буйная женщина устроила погром и избила флориста в цветочном магазине во Владивостоке. Местная жительница ворвалась в магазин на Партизанском проспекте. Сначала она попросила зарядить телефон, но затем начала оскорблять посетительниц и сотрудницу.