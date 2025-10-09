Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:19

Участник погромов в Дагестане отправится в колонию

Участника беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на семь лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту приговорен к семи годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Георгиевский городской суд вынес приговор жителю Дагестана с учетом позиции государственного обвинителя.

Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее четвертый кассационный суд общей юрисдикции сократил сроки наказания трем участникам дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту на полгода. В ходе разбирательства из обвинения было исключено отягчающее обстоятельство, связанное с совершением противоправных действий организованной группой лиц.

Кроме того, Верховный суд РФ указал, что наличие смягчающих обстоятельств не является основанием для назначения несоразмерно мягкого наказания за государственную измену. Данная правовая позиция сформирована при рассмотрении дела гражданина, который первоначально получил лишь пять лет лишения свободы.

суды
Махачкала
Дагестан
погромы
беспорядки
