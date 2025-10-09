Участник погромов в Дагестане отправится в колонию Участника беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на семь лет

Участник массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту приговорен к семи годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Георгиевский городской суд вынес приговор жителю Дагестана с учетом позиции государственного обвинителя.

Ранее четвертый кассационный суд общей юрисдикции сократил сроки наказания трем участникам дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту на полгода. В ходе разбирательства из обвинения было исключено отягчающее обстоятельство, связанное с совершением противоправных действий организованной группой лиц.

