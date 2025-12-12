«Приехали большие чины»: подполье сообщило о мощнейшем разгроме бойцов ВСУ Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складу с минами в Сумской области

Более 50 военных были ликвидированы при ударе по ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, целью стало военное построение. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Был нанесен удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших 51 военный, раненых больше сотни. Там был маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР, — рассказал Лебедев.

Подпольщик уточнил, что часть военных вышла из боев под Сумами и находилась на доукомплектации. По его словам, бойцам добавили новый резерв и вручали награды.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе. Уточнялось, что локация относилась к объектам опасности первого класса. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев при этом подчеркнул, что РФ не бьют по объектам химической промышленности противника.