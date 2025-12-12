Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны РФ, данная локация относится к объектам опасности первого класса.
В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников — граждан Румынии — и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное, — заявил Ртищев.
Он напомнил, что российские войска не бьют по объектам химической промышленности противника. Понимая это, Киев использует такие локации как «техногенный щит», отметил Ртищев.
Ранее командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан рассказал, что известный как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк украинской армии несет значительные потери на одном из участков в Сумской области. По его словам, подразделение отрезано от логистики.