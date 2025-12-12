Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте

Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте ВСУ разместили наемников и РСЗО на Одесском припортовом заводе

Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны РФ, данная локация относится к объектам опасности первого класса.

В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников — граждан Румынии — и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное, — заявил Ртищев.

Он напомнил, что российские войска не бьют по объектам химической промышленности противника. Понимая это, Киев использует такие локации как «техногенный щит», отметил Ртищев.

Ранее командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан рассказал, что известный как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк украинской армии несет значительные потери на одном из участков в Сумской области. По его словам, подразделение отрезано от логистики.