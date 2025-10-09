Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 08:49

В России не дали назначить излишне мягкое наказание за госизмену

Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Верховный суд Российской Федерации указал, что наличие смягчающих обстоятельств не дает оснований для назначения мягкого наказания за государственную измену, эта позиция отражена в обзоре судебной практики. Поводом стало рассмотрение дела гражданина, который первоначально получил всего пять лет лишения свободы, хотя статья УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет, а также пожизненное заключение.

Прокурор не согласился с таким решением суда и обжаловал приговор, указав на его чрезмерную мягкость. По мнению обвинителя, в судебном решении не было конкретизировано, какие именно смягчающие обстоятельства и каким образом существенно уменьшают общественную опасность совершенного преступления. Верховный суд поддержал позицию прокурора, отменил первоначальный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В результате повторного судебного процесса осужденный был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Ранее в Мордовии задержали сотрудника IT-компании по подозрению в совершении государственной измены. Гражданин занимался сбором сведений об объектах критической инфраструктуры, расположенных в регионе, и передавал полученные данные ГУР МОУ.

До этого поступала информация о том, что суд санкционировал арест гражданина России, который также подозревается в государственной измене. За данное преступление ему грозит пожизненный срок.

Верховный суд
приговоры
госизмены
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгневанная Гузеева уличила Кудрявцеву в непорядочности
В Кремле описали настрой перед встречей Путина и Алиева
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Алиева
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Трамп хочет передать Украине Tomahawk
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Экс-аналитик ЦРУ предупредил об эскалации при передаче Tomahawk Украине
«Оружие вчерашнего дня»: в Совфеде раскритиковали ракеты Tomahawk
«Зеленый свет»: в США заявили о смене позиции Трампа по Украине
Номера проданной Галкиным Bentley оказались вдвое дороже машины
Икра, лосось и селедка: что будет с ценами к Новому году, ждать ли снижения
Стало известно, когда Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по мирному плану
Обвиняемому в госизмене студенту-политологу вынесли суровый приговор
В России не дали назначить излишне мягкое наказание за госизмену
Британию потребовали засудить за военные преступления на Украине
Мужчина выбросил из окна четырехлетнего ребенка
Российские дроноводы точным ударом разнесли технику и склад ВСУ в ДНР
10 октября — Всемирный день психического здоровья: помогаем себе и близким
«Сеня, дичь!» Как сохранить улов и мясо на всю зиму — советы бывалых
Медведев возложил цветы в сердце КНДР
В Совфеде раскрыли, что случится с евро в случае изъятия активов России
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.