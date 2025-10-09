В России не дали назначить излишне мягкое наказание за госизмену

Верховный суд Российской Федерации указал, что наличие смягчающих обстоятельств не дает оснований для назначения мягкого наказания за государственную измену, эта позиция отражена в обзоре судебной практики. Поводом стало рассмотрение дела гражданина, который первоначально получил всего пять лет лишения свободы, хотя статья УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет, а также пожизненное заключение.
Прокурор не согласился с таким решением суда и обжаловал приговор, указав на его чрезмерную мягкость. По мнению обвинителя, в судебном решении не было конкретизировано, какие именно смягчающие обстоятельства и каким образом существенно уменьшают общественную опасность совершенного преступления. Верховный суд поддержал позицию прокурора, отменил первоначальный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В результате повторного судебного процесса осужденный был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Ранее в Мордовии задержали сотрудника IT-компании по подозрению в совершении государственной измены. Гражданин занимался сбором сведений об объектах критической инфраструктуры, расположенных в регионе, и передавал полученные данные ГУР МОУ.
До этого поступала информация о том, что суд санкционировал арест гражданина России, который также подозревается в государственной измене. За данное преступление ему грозит пожизненный срок.