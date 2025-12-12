Жительница Мелитополя не скоро выйдет на свободу после доната ВСУ Жительнице Мелитополя дали срок за отправку 1400 рублей ВСУ

Жительница Мелитополя Запорожской области получила срок за государственную измену, сообщает прокуратура Республики Крым. Женщину приговорили у 12,5 годам за то, что она отправила 1400 рублей ВСУ. Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что с октября 2023 года по ноябрь 2024 года осужденная перевела через мобильное приложение более 1400 рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, — говорится в сообщении.

Ранее суд вынес приговор 23-летнему россиянину Мансуру Хаджиеву, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Уроженца Орловской области признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Кроме того, ему на срок 2,5 года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

До этого житель Ростовской области поджег термошкаф вышки сотовой связи за денежное вознаграждение. Он действовал по указанию сотрудника Службы безопасности Украины. Подозреваемый в госизмене 21-летний россиянин был задержан.