12 декабря 2025 в 13:05

Жительница Мелитополя не скоро выйдет на свободу после доната ВСУ

Жительнице Мелитополя дали срок за отправку 1400 рублей ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Мелитополя Запорожской области получила срок за государственную измену, сообщает прокуратура Республики Крым. Женщину приговорили у 12,5 годам за то, что она отправила 1400 рублей ВСУ. Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что с октября 2023 года по ноябрь 2024 года осужденная перевела через мобильное приложение более 1400 рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, — говорится в сообщении.

Ранее суд вынес приговор 23-летнему россиянину Мансуру Хаджиеву, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Уроженца Орловской области признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Кроме того, ему на срок 2,5 года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

До этого житель Ростовской области поджег термошкаф вышки сотовой связи за денежное вознаграждение. Он действовал по указанию сотрудника Службы безопасности Украины. Подозреваемый в госизмене 21-летний россиянин был задержан.

госизмены
ВСУ
сроки
донаты
