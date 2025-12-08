ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:28

Молодой россиянин поджег вышку сотовой связи по заданию СБУ

ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в госизмене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Ростовской области поджег термошкаф вышки сотовой связи за денежное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Он действовал по указанию сотрудника Службы безопасности Украины. Подозреваемый в госизмене был задержан, позднее 21-летнего россиянина заключили под стражу.

Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ, — говорится в сообщении.

В отношении молодого мужчины возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и государственной измене. Ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики Леонида Каца. Его обвиняют в государственной измене. При этом защита пока не подавала апелляцию на решение об аресте.

ФСБ
теракты
госизмены
поджоги
Украина
СБУ
Ростовская область
