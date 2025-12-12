Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной Долина расплакалась на концерте и обратилась к поклонникам

Вчера, 11 декабря, прошел концерт певицы Ларисы Долиной в подмосковном Наро-Фоминске. Это первый ее сольный выход на публику после исповеди на Первом канале, в которой она пообещала вернуть 112 миллионов покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Удалось ли артистке сохранить любовь публики, почему она расплакалась на сцене и сколько заработала за этот концерт — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что зрители сдавали билеты на концерт Долиной

За несколько дней до концерта в Наро-Фоминске некоторые СМИ сообщили о вероятной отмене выступления Долиной. Якобы по той причине, что зрители начали сдавать билеты, таким образом «протестуя рублем» против исполнительницы.

Однако в действительности на 625-местный зрительный зал оказались не проданы лишь 39 билетов. Остальные раскуплены, и «никто не сдавал», сообщили NEWS.ru в кассе ДК «Звезда», где и прошел концерт. Стоимость билетов варьировалась от 2800 рублей на дальние ряды до 6000 — на первые.

Зрителями стали люди преимущественно старшего и среднего возраста. Все, с кем удалось поговорить NEWS.ru, признавались, что они давние поклонники творчества артистки. Скандал с квартирой, по их словам, не поменял отношения к ее таланту. «20 лет ходим на концерты Ларисы Александровны, любим все ее песни. Может быть, она в чем-то жесткий и строгий человек, но честная», — заявили журналисту NEWS.ru поклонницы Долиной — Мария и Любовь.

По их мнению, в скандале с квартирой народная артистка России стала жертвой ситуации. Мария предложила всем хейтерам поставить себя на место Долиной. «На крючок профессиональных мошенников может попасться любой человек… Если бы Лариса Александровна могла отдать деньги Полине Лурье, то она бы это давно сделала. Они обе, к сожалению, стали жертвами в этой истории», — выразили мнение собеседницы.

«Пугачева радуется!»

Возрастные зрительницы, представившиеся Ириной и Розой, сообщили NEWS.ru, что любят Долину с начала 80-х. Они обе считают, что скандал вокруг имени артистки намеренно подогревается.

«Лариса — замечательная певица, лучшая на российской эстраде. Она также прекрасный человек. Многие годы занимается благотворительностью, многим помогает. В том числе поддерживает ребят, которые воюют в зоне спецоперации… В скандал ее втянули украинские мошенники не только для того, чтобы запачкать имя и репутацию певицы, но и затем, чтобы подорвать доверие россиян в правосудие. Теперь интернет-боты раскручивают нарратив про якобы „нечестные суды“, чтобы в военное, по сути, время общество разделить, натравить людей и на органы государственной власти, и друг на друга», — полагают поклонницы Долиной.

Ирина считает, что «Пугачева, наверное, радуется из-за рубежа». «У Ларисы Александровны вокальные способности гораздо сильнее, чем у Аллы Борисовны. Поэтому Пугачева ей всегда завидовала, на мой взгляд. Сейчас, видимо, довольная сидит, что у Долиной беда случилась», — выразила мнение собеседница, заявив, что имеет право рассуждать, поскольку знакома с Пугачевой лично: выросла в одном московском дворе с ней, и они даже ходили в одну школу.

В школьные годы, по ее словам, Алла была скромная и тихая. Пробивные качества в ней проявились, когда она вошла в шоу-бизнес и «рубила головы направо-налево», отметила поклонница Долиной.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что сказала Долина со сцены

Народная артистка России выступала в сопровождении оркестра. В самом начале концерта она назвала зрителей друзьями и поблагодарила их. «Дорогие друзья, я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли. Это значит, что вы все еще неравнодушны ко мне и к моему творчеству, меня поддерживаете, это бесценно… Творчество и музыка спасают от всего самого плохого и дрянного», — срывающимся голосом произнесла она.

Артистка анонсировала в программе исполнение как известных песен, так и новых. С особым энтузиазмом зрители восприняли хиты «Три белых коня» и «Погода в доме», подпевали. «Вы очень хорошо поете, просто бальзам на мои уши», — похвалила Долина.

В тексте одной из новых песен поклонники расслышали душевный надрыв и снова слезы. «Казнить нельзя помиловать — и запятую где поставишь ты, чтобы подыгрывать ликующей толпе? — пела Долина. — Под крики и проклятия на вечный эшафот я, словно на распятие, пошла, сделав шаг вперед…. Момент истины — кто друг истинный, а кто вместе с кожей сдирает мои крылья?.. Подняться, Боже, молю, дай мне силы…»

Концерт она завершила поклоном, во время которого не смогла сдержать слез. «Только это [ощущение поддержки зрителей] и помогает мне плыть дальше. Я надеюсь, что все уладится и будет хорошо. Я оптимист по жизни, а ваша поддержка меня очень вдохновляет и дает мне надежду. Без надежды мы не можем жить», — заявила артистка.

Она пожелала зрителям здоровья и добрых новостей в наступающем новом году. «Добра вам, люди, и счастья. Берегите себя и своих близких, живите с музыкой в душе. И пусть все у вас всегда будет хорошо… Пожалуйста, живите долго и счастливо. Пусть наступающий год будет для вас хорошим», — резюмировала Долина со сцены, и заплакала.

Певица Лариса Долина выступает на концерте «Песня года — 2025» в зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

NEWS.ru подсчитал, что за этот концерт артистка заработала около 2,5 млн рублей. Из этой цифры следует вычесть стоимость аренды зала и гонорар музыкантам.

