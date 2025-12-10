Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец

Журналисты выяснили, что певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. Что об этом известно, грозит ли ей за это уголовное дело?

Что известно о тайном дворце Долиной и неуплату налогов

Как писал NEWS.ru, в бюджет не поступило около 1 млн рублей с роскошного имения, которое может быть связано с исполнительницей. Участок расположен в закрытом поселке Славино.

По данным источников, участок мог быть куплен в 2003 году, там был построен трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Затем усадьбу расширили: на соседнем участке началась стройка уже четырехэтажного коттеджа на 660 «квадратов», которая закончилась в 2011 году. Собственность не оформлена на Долину, она не платила за нее налог. Согласно сведениям инсайдеров, на кадастровый учет особняк был поставлен только в августе 2024 года, после того как Долину обманули мошенники.

Адвокат Александр Бенхин заявил NEWS.ru, что ФНС может обратиться в суд против Долиной из-за задолженности по налогам на ее особняк. Однако, по его словам, для этого необходимо подтвердить факт ввода жилого объекта в эксплуатацию.

«Мне кажется, Долина не специально не платила налоги за это жилье. Хотя даже если намеренно, то мы ничего не докажем. Доказать умысел, что она специально не вводила дом в эксплуатацию, чтобы сэкономить на налогах, в принципе невозможно. Развитие событий будет зависеть уже от позиции ФНС. Если налоговая решит подать в суд на нее и скажет, что по факту есть, например, аэрофотосъемка, доказывающая, что дом был возведен столько-то лет назад и что все эти годы он не был введен в эксплуатацию, соответственно, не платились налоги на недвижимость, то теоретически могут на Долину подать в суд», — пояснил Бенхин.

ФНС Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что еще известно о недвижимости Долиной

Telegram-канал «Звездач» ранее писал, что Долина, кроме квартиры в столице, которую ей удалось вернуть после продажи под влиянием мошенников, владеет двумя участками в Подмосковье, а также двумя объектами недвижимости за пределами страны.

Под Москвой в собственности у певицы есть два участка, расположенных в мытищинской деревне Протасово. Их площадь составляет три и почти пять тысяч квадратных метров.

Помимо этого, Долина с 2011 года является хозяйкой двух квартир в латвийской Юрмале — в престижном районе Дзинтари, в «Янтарной резиденции» на берегу Рижского залива. Стоимость «двушки» и четырехкомнатного объекта на рынке оценивается в 30,4 млн и 66 млн рублей соответственно.

Сейчас артистка продолжает судиться за столичную квартиру в Хамовниках с покупательницей жилья Полиной Лурье. Ранее сообщалось, что в поданном Долиной иске говорится о неосмотрительности Лурье при заключении сделки. Судебное решение также отмечает, что покупательница проигнорировала обстоятельства, указывающие на возможное искажение воли знаменитости. Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru отметил, что для Верховного суда РФ это может не являться аргументом. По его мнению, статус певицы не должен был вызвать у потерпевшей сомнений при покупке жилья.

«Само по себе понятие должной осмотрительности отсутствует в гражданском законодательстве. Ему широкое применение нашлось в налоговых правоотношениях, где должная осмотрительность заключается в проверке контрагента, его добросовестности и реальности. Судебная практика сложилась таким образом, что любые действия покупателя по проявлению должной осмотрительности и проверке контрагента не дают гарантию, что приобретенное жилье впоследствии не отнимут. Скорость, с какой дело было затребовано Верховным судом, позволяет надеяться, что он, скорее всего, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение», — заявил Хаминский.

