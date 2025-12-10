ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:40

Адвокат ответил, что может грозить Долиной из-за неуплаты налога за особняк

Адвокат Бенхин: ФНС может подать в суд на Долину из-за неуплаты налогов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ФНС может обратиться в суд против певицы Ларисы Долиной из-за задолженности по налогам на ее особняк в закрытом поселке Славино, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. Однако, по его словам, для этого необходимо подтвердить факт ввода жилого объекта в эксплуатацию.

Мне кажется, Долина не специально не платила налоги за это жилье. Хотя даже если намеренно, то мы ничего не докажем. Доказать умысел, что она специально не вводила дом в эксплуатацию, чтобы сэкономить на налогах, в принципе невозможно. Развитие событий будет зависеть уже от позиции ФНС. Если налоговая решит подать в суд на нее и скажет, что по факту есть, например, аэрофотосъемка, доказывающая, что дом был возведен столько-то лет назад, и все эти годы он не был введен в эксплуатацию, соответственно, не платились налоги на недвижимость, то теоретически могут на Долину подать в суд, — поделился Бенхин.

Он отметил, что певица вряд ли бы стала экономить на оформлении дома или его вводе в эксплуатацию. По мнению адвоката, сумма налога для исполнительницы ничтожно мала по сравнению с ее доходами и гонорарами.

Тут важна позиция суда: что он будет думать по поводу такого ответчика, как Долина. Они примут решение при условии, что есть такая политическая воля и налоговая решит подать в суд. А так, пока жилой объект не введен в эксплуатацию, на него не должны платиться никакие налоги, так как формально это не является объектом для налогообложения. И главный нюанс: когда особняк поставили на кадастровый учет? В августе 2024 года. Как раз, когда вся эта тема с аферой началась. Из того, что Долина заявляла на телевизионном шоу, я полагаю, что мошенники хотели заполучить и этот дом. На кадастровый учет его поставили именно тогда, с целью продажи, но не нашли клиента, — резюмировал Бенхин.

Ранее сообщалось, что Долина не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области на протяжении 12 лет. С роскошного имения певицы, расположенного в закрытом поселке Славино, в бюджет не поступило около миллиона рублей.

