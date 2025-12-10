Почему не работает WhatsApp 10 декабря: где сбои в РФ, блокировка Telegram

Почему не работает WhatsApp 10 декабря: где сбои в РФ, блокировка Telegram

Сегодня, 10 декабря, WhatsApp работает нестабильно в регионах России. Что об этом известно, где сбои, в чем причины, правда ли доступ к мессенджеру полностью ограничили, возможна ли блокировка Telegram?

Где сбои WhatsApp в России сегодня, 10 декабря

В среду, 10 декабря, WhatsApp не работает во множестве регионов, свидетельствует статистика мониторингового сайта «Сбой.рф». У пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений — текстовых и голосовых, не загружаются медиафайлы, не работают звонки.

Общее число жалоб на WhatsApp за сутки составило 310. Сутками ранее показатель остановился на отметке — 1106. По регионам сформировалась следующая статистика: Москва — 19%, Свердловская область — 16%, Татарстан — 8%, Башкортостан — 6%, Краснодарский край, Челябинская область — по 5%, Самарская область — 4%, Санкт-Петербург, Нижегородская, Ульяновская, Новосибирская, Волгоградская, Ростовская области — по 3%, Оренбургская, Пензенская, Калужская области, Чувашия, Удмуртия — по 2%, Воронежская область — 1%.

«Не работает веб-версия и приложение для компьютера. Приложение для смартфона — без сбоев», «Не работает WhatsApp — не грузит», «WhatsApp не работает уже сутки», «WhatsApp лежит — не работают ни звонки, ни сообщения», — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp 10 декабря

Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в ведомстве.

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — написал он в авторском канале в MAX.

Еще одним провоцирующим фактором для полного запрета WhatsApp стала недавняя утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин. По его словам, в России пришли к выводу, что владельцы WhatsApp не только закрывают глаза на использование сервиса в противоправных целях, но и «сами в этом активно участвуют».

Через два-три месяца может состояться полная блокировка WhatsApp в России, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он выразил надежду, что Роскомнадзор даст российским пользователям время, чтобы перейти на другие платформы.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров развеял один миф о блокировке WhatsApp. По его словам, смена языка интерфейса в смартфоне не является способом обхода блокировки мессенджера.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — подчеркнул Бедеров.

Возможна ли блокировка Telegram в России вслед за WhatsApp

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в Тюмени уже не работает WhatsApp, Telegram тоже скоро заблокируют.

«[WhatsApp] заблокируют, и что? Какая проблема? Есть же Telegram, хотя, думаю, его тоже заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает», — сказала Вяльбе.

Мессенджер MAX Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Она подчеркнула, что лично у нее нет тайн, и ее деятельность прозрачна. Говоря о защите личной информации, она напомнила, что практически каждая организация располагает значительными объемами персональных данных простых людей, включая копии паспортов, и у нее нет уверенности в том, куда именно попадут эти данные впоследствии.

Андрей Свинцов выразил мнение, что мессенджеру не грозит блокировка в России, так как сервис активно взаимодействует с РФ. Тем не менее, считает парламентарий, к большинству зарубежных сервисов в будущем ограничат доступ.

«Все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами США. И все это используется как для анализа информации о промышленно-коммерческом шпионаже, так и в качестве определенного среза состояния нашего общества», — пояснил Свинцов.

Читайте также:

Огневое поражение ВСУ и удар Т-80БВМ: новости СВО на утро 10 декабря

Нашли укрытие ВСУ в лесу и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 10 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 декабря