09 декабря 2025 в 11:58

Почему не работает WhatsApp 9 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Сегодня, 9 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда могут полностью заблокировать мессенджер?

Где в России не работает WhatsApp 9 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 9 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 17% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 9 декабря приходятся на Свердловскую область, 16% — на Москву, 14% — на Татарстан, 10% — на Башкирию, 8% — на Челябинскую область, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Нижегородскую область, 3% — на Новосибирскую и Курганскую область, 2% — на Удмуртию, Чувашию, Тюмень, Саратовскую, Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Томскую области, 1% — на Красноярский край, Калужскую и Ростовскую области.

Почему не работает WhatsApp 9 декабря

Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в ведомстве.

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — написал он в авторском канале в MAX.

Как скоро WhatsApp могут заблокировать в России

Полной блокировки WhatsApp можно ожидать после Нового года, предположил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — отметил парламентарий.

Свинцов считает, что Роскомнадзор даст миллионам российских пользователей время для перехода в другие мессенджеры.

Чем заменить WhatsApp

Приложение МАХ Приложение МАХ Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись во мнении, что основной площадкой заблокированным в России приложениям станет мессенджер MAX.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что MAX «отвечает всем потребностям с запасом», более того, у мессенджера есть отдельный департамент и служба, которые борются с мошенниками.

«C потребительской точки зрения мессенджер удался весьма неплохо, UX-UI реализован достойно, это имеется в виду интерфейс, функциональность хорошая. Да, в нем нет отдельных фишек, которые есть в Telegram, поэтому хочется надеяться, что будет какая-то конкуренция на рынке», — сказал он.

Также в качестве альтернативы заблокированным мессенджерам в России остались продукты «Яндекса», VK и некоторые зарубежные сервисы, добавил IT-эксперт Артем Геллер.

