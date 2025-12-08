Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова обрела популярность благодаря съемкам в фильмах «Мимино» и «Единственная…». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Проклова

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве, окончила Школу-студию МХАТ. В кино она дебютировала в 12 лет в фильме «Звонят, откройте дверь». В юном возрасте также снималась в лентах «Переходный возраст» и «Гори, гори, моя звезда».

Всесоюзную известность актриса получила после выхода в 1975 году фильма «Единственная…». Затем она также снималась в лентах «Мимино», «Собака на сене», «Капитанская дочка», «Счастье по рецепту», «Андреевский флаг» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Прокловой

Елена Проклова была замужем трижды. Первый брак с режиссером Виталием Мелик-Карамовым продлился с 1971 по 1975 год. В этом союзе актриса родила дочь Арину.

Вторым супругом артистки стал врач Александр Дерябин. Они развелись в 1981 году после четырех лет брака.

В 1984 году Проклова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тришина. В браке родилась дочь Полина. Спустя 30 лет совместной жизни супруги развелись. Осенью 2025 года актриса призналась, что Тришин вновь сделал ей предложение руки и сердца.

«Мы никак не могли выстроить личную жизнь и пожить друг для друга. Всегда возникали какие-то сложности. Сейчас у нас тяжелый период — умирает мой свекор, и я рядом с ним. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну, а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — поделилась она.

При этом артистка объяснила, что на настоящий момент не приняла окончательного решения о восстановлении брака.

За что Проклова благодарна Табакову

Елена Проклова в шоу «Сорян, это подкаст» заявила, что благодарна народному артисту СССР Олегу Табакову, показавшему ей «неприглядную сторону жизни», когда ей было 15 лет.

«Я благодарна Олегу Павловичу Табакову за искренние чувства, которые он ко мне испытывал в то время. За то, что такого уровня человек, может быть, раньше, чем положено, ввел меня во взрослую жизнь и показал ее со столь неприглядной стороны. Это во многом сформировало мой характер», — сказала она.

Олег Табаков и Елена Проклова, 1970 год Фото: РИА Новости

Что известно о проблемах со здоровьем у Прокловой

Елена Проклова в 2022 году перенесла инсульт. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

«Врачи сказали, что первой причиной стала густая кровь. Плюс сильное переутомление, график слишком загруженный для моего возраста, это ненормально. И, конечно, погодные катаклизмы», — делилась она в программе «Пусть говорят».

В январе 2023 года Проклова получила травму в Крыму на репетиции спектакля «Розыгрыш». Несмотря на диагностированный перелом стопы, она отыграла пять спектаклей и позднее легла в больницу на операцию.

Как Проклова относится к СВО

Елена Проклова поддерживает проведением спецоперации. Актриса заверила, что никогда не покинет Родину и поддержала инициативу о лишении государственных наград уехавших из России артистов.

«Я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль», — заявила она.

Чем сейчас занимается Проклова

Елена Проклова в 72 года продолжает творческую деятельность — играет в спектаклях и гастролирует с антрепризами. По данным Telegram-канала «Звездач», актриса зарабатывает до 500 тысяч рублей за выступление.

Елена Проклова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«По словам Прокловой, она получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. 72-летняя актриса делится, что не прекращает работать, чтобы позволить себе жить так, как хочется», — говорится в сообщении канала.

У Прокловой есть жилье в Москве и Сочи. В кино она не снимается с 2020 года, но принимает участие в съемках шоу на телевидении.

