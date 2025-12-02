Елене Прокловой сделали предложение на телевидении

Актриса Елена Проклова получила предложение руки и сердца в эфире программы «Пусть говорят». Кольцо ей подарил бывший супруг — бизнесмен и профессиональный охотник Андрей, который пришел в студию с букетом цветов. Знаменитость сказала «да».

Андрюха? Что? Ну нет! Надевай, — сказала Проклова.

Андрей объяснил, что, несмотря на официальный развод, в его восприятии они оставались супругами, так как были обвенчаны и не проходили церковную процедуру расторжения брака. Он отметил, что о самом факте развода узнал случайно от их дочери спустя значительное время, и для него в отношениях ничего не изменилось.

