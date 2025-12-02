Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:44

Елене Прокловой сделали предложение на телевидении

Бывший муж сделал предложение Прокловой в эфире «Пусть говорят»

Елена Проклова Елена Проклова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Елена Проклова получила предложение руки и сердца в эфире программы «Пусть говорят». Кольцо ей подарил бывший супруг — бизнесмен и профессиональный охотник Андрей, который пришел в студию с букетом цветов. Знаменитость сказала «да».

Андрюха? Что? Ну нет! Надевай, — сказала Проклова.

Андрей объяснил, что, несмотря на официальный развод, в его восприятии они оставались супругами, так как были обвенчаны и не проходили церковную процедуру расторжения брака. Он отметил, что о самом факте развода узнал случайно от их дочери спустя значительное время, и для него в отношениях ничего не изменилось.

Ранее исполнитель Григорий Лепс рассказал, что сам не знает, когда женится на своей молодой возлюбленной Авроре Кибе. Он заявил, что пока не задумывался, как долго ей придется ждать бракосочетания.

Между тем пользователь Сети написал жене футболиста Павла Мамаева — блогеру Надежде Санько, — что он ей якобы изменяет. Аноним пообещал «скоро» предоставить доказательства измены, в ответ на что девушка с иронией призвала его не медлить.

