02 ноября 2025 в 12:46

«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене

Павел Мамаев Павел Мамаев Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Пользователь Instagram (деятельность в РФ запрещена) написал жене футболиста Павла Мамаева — блогеру Надежде Санько, что он ей якобы изменяет. Аноним пообещал «скоро» предоставить доказательства измены, в ответ на что девушка с иронией призвала его не медлить.

Запасаемся попкорном и смотрим, а почему скоро? Хочу сейчас узнать! Девочки, мы все хотим сейчас! Просим, просим, просим, — написала Санько.

Ранее стало известно, что Мамаев подарил Санько автомобиль за 30 млн рублей. Женщина опубликовала в своем блоге видео, как муж демонстрирует ей новый Mercedes-AMG G63 Grand Edition, таких в мире всего 1,5 тысячи. Блогер призналась, что обычно они с супругом обсуждают подарки, но в этот раз Мамаев решил устроить сюрприз.

Между тем бывшая жена футболиста Алана Мамаева раскрыла имя нового возлюбленного — им оказался Павел Корнеев, известный пластический хирург. Девушка рассказала об отношениях, отвечая на вопросы своих подписчиков. Встречаются они, по словам Аланы, уже более полугода.

