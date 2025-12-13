Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 20:25

Дипломат опроверг миф о влиянии США на белорусско-российские отношения

Постпред Рыбаков: Вашингтон не вмешивается в отношения Минска и Москвы

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американская сторона не вмешивается в отношения Белоруссии и России, заявил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков по итогам американо-белорусских переговоров 13 декабря. В интервью телеканалу «Первый информационный» он подчеркнул, что никогда на переговорах об этом даже не заходила речь.

Ни разу не было никаких попыток каким-то образом нас с Россией друг другу противопоставить, рассорить и так далее, и так далее, — сказал он.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил журналистку телеканала Newsmax TV не задавать ему неприятных вопросов о действующих лидерах США, России и Китая — Дональде Трампе, Владимире Путине и Си Цзиньпине. Однако тут же он добавил, что это просьба была шуткой.

Ранее специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от Трампа и его супруги Мелании Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту за оказанное гостеприимство американской делегации в республике.

Белоруссия
происшествия
отношения
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.