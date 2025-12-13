Дипломат опроверг миф о влиянии США на белорусско-российские отношения Постпред Рыбаков: Вашингтон не вмешивается в отношения Минска и Москвы

Американская сторона не вмешивается в отношения Белоруссии и России, заявил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков по итогам американо-белорусских переговоров 13 декабря. В интервью телеканалу «Первый информационный» он подчеркнул, что никогда на переговорах об этом даже не заходила речь.

Ни разу не было никаких попыток каким-то образом нас с Россией друг другу противопоставить, рассорить и так далее, и так далее, — сказал он.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил журналистку телеканала Newsmax TV не задавать ему неприятных вопросов о действующих лидерах США, России и Китая — Дональде Трампе, Владимире Путине и Си Цзиньпине. Однако тут же он добавил, что это просьба была шуткой.

Ранее специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от Трампа и его супруги Мелании Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту за оказанное гостеприимство американской делегации в республике.