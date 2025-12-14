Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу

В России фиксируют новую многоходовую схему мошенничества, в которой преступники используют угрозу использовать голос для оформления кредита, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Под предлогом переоформления телефонного договора аферисты выманивают деньги у граждан.

Атака начинается со звонка лже-сотрудника оператора связи, который настаивает на срочном изменении договора для стационарного телефона и просит паспортные данные. Следующим звонит «представитель военкомата» и сообщает шокирующую новость: будто бы иностранные мошенники оформили на жертву кредит, используя лишь ее голос.

Затем в дело вступает «следователь». Он создает эмоциональный настрой. Сначала обвиняет человека в пособничестве, а потом предлагает помощь в погашении несуществующего долга. Финальный аккорд — звонок от «юриста». Он убеждает, что для спасения сбережений от будущего обыска их нужно срочно «задекларировать». На самом деле — передать через «курьеров» аферистам.

Эксперты подчеркнули, что настоящие сотрудники силовых структур или госорганов никогда не решают вопросы по телефону, тем более не требуют переводить или отдавать деньги. Любой подобный звонок является поводом немедленно положить трубку и самому перезвонить в официальную организацию.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают россиянам под видом госуслуг сообщения о выплатах в 15 тыс. рублей при выполнении условий. Киберполицейские предупреждают о рисках подписания на мошеннические ресурсы и сомнительные инвестиции. Даже технически защищенные пользователи могут стать жертвами аферистов.