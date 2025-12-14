Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 04:54

Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу

ТАСС: аферисты начали запугивать россиян оформлением кредита по голосу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России фиксируют новую многоходовую схему мошенничества, в которой преступники используют угрозу использовать голос для оформления кредита, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Под предлогом переоформления телефонного договора аферисты выманивают деньги у граждан.

Атака начинается со звонка лже-сотрудника оператора связи, который настаивает на срочном изменении договора для стационарного телефона и просит паспортные данные. Следующим звонит «представитель военкомата» и сообщает шокирующую новость: будто бы иностранные мошенники оформили на жертву кредит, используя лишь ее голос.

Затем в дело вступает «следователь». Он создает эмоциональный настрой. Сначала обвиняет человека в пособничестве, а потом предлагает помощь в погашении несуществующего долга. Финальный аккорд — звонок от «юриста». Он убеждает, что для спасения сбережений от будущего обыска их нужно срочно «задекларировать». На самом деле — передать через «курьеров» аферистам.

Эксперты подчеркнули, что настоящие сотрудники силовых структур или госорганов никогда не решают вопросы по телефону, тем более не требуют переводить или отдавать деньги. Любой подобный звонок является поводом немедленно положить трубку и самому перезвонить в официальную организацию.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают россиянам под видом госуслуг сообщения о выплатах в 15 тыс. рублей при выполнении условий. Киберполицейские предупреждают о рисках подписания на мошеннические ресурсы и сомнительные инвестиции. Даже технически защищенные пользователи могут стать жертвами аферистов.

мошенники
голоса
договоры
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на российский регион
Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году
«Финал прямолинейный»: в США предрекли «российскую» судьбу Одессе
Сон о переезде в другую страну: важные перемены в судьбе по соннику
Перечислены меры наказания за самовольный сруб ели
Эксперт по ЖКХ ответил, чем может обернуться парковка около мусорных баков
Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Российский боец завоевал титул чемпиона PFL
США подняли истребители F-16 в небо над Пальмирой
Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете
«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах
Стали известны последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»
Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле
Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами
Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете
Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству
Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.