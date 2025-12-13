Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула В Турции оппозиция собрала 25,1 млн голосов в поддержку арестованного Имамоглу

Турецкая оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу как кандидата в президенты, заявил лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель. До этого уже собирали миллионы подписей за его освобождение и выдвижение, передает OdaTV.

Впервые сообщаю, что мы собрали 25,1 млн голосов в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты, — сказал Озель.

Имамоглу был задержан и арестован в конце марта по обвинению в коррупции в мэрии. Начало судебного процесса по его делу, где фигурантами проходят 105 человек, запланировано на 9 марта 2026 года. Его держат в тюрьме Силиври, там же и пройдет судебный процесс. Прокуратура требует для бывшего мэра до 2352 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что начало судебного процесса над Имамоглу может растянуться на 12 лет. Процесс обещает быть беспрецедентно долгим из-за числа фигурантов, которое составляет 105 человек. По делу также проходит более 400 свидетелей. Обвинительное заключение по делу политика, принятое к рассмотрению 40-м судом по уголовным делам Стамбула, занимает четыре тысячи страниц.