Экс-мэру Стамбула грозит более 2000 лет тюрьмы по делу о коррупции

Генпрокуратура Стамбула завершила расследование дела о масштабной коррупции, фигурантом которого является бывший мэр города Экрем Имамоглу. Обвинение требует для политика от 282 до 2352 лет лишения свободы по совокупности преступлений, сообщает телеканал NTV.

Завершена подготовка обвинительного заключения по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула. Дело передано в суд. На момент совершения преступления ущерб, нанесенный [фигурантами] государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир (307 млрд рублей. — NEWS.ru), — сказал прокурор.

Ранее суд в Турции санкционировал арест Имамоглу. Ордер на задержание выдан в рамках расследования дела о «политическом шпионаже» во время избирательной кампании по выборам мэра в 2019 году. Помимо Имамоглу, по аналогичным обвинениям задержаны главный редактор телеканала Tele1 Мердан Янардаг, а также советник и руководитель избирательного штаба Имамоглу Неджати Озкан.

До этого экс-мэр Стамбула и шесть бывших чиновников префектуры Бейликдюзю были оправданы судом по делу о коррупции, которое было возбуждено в январе 2023 года. Защита политика выразила недоумение по поводу того, что обвинительная сторона за пять слушаний так и не смогла подготовить официальное обвинительное заключение.