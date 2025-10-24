Суд оправдал экс-мэра Стамбула по делу о коррупции

Экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу и шестеро бывших чиновников префектуры Бейликдюзю были оправданы судом по коррупционному делу, пишет Cumhuriyet. Однако на фоне этого оправдания в отношении политика сразу же было возбуждено новое уголовное дело.

Уголовное дело о коррупции было возбуждено в январе 2023 года. Обвинение утверждало, что в 2015 году, будучи префектом, Имамоглу участвовал в подтасовке тендера, за что ему грозило до семи лет заключения. Адвокат политика Нусрет Йылмаз на заседании суда в пятницу посетовал на то, что обвинение за пять заседаний так и не подготовило обвинительное заключение.

Суд оправдал Имамоглу и шестерых бывших сотрудников префектуры Бейликдюзю по делу о коррупции на том основании, что признаков состава преступления не выявлено, — пишет газета.

Несмотря на эту победу, позиции Имамоглу остаются шаткими. В тот же день Генпрокуратура Стамбула возбудила против него дело о шпионаже. Кроме того, ранее был аннулирован его диплом, что блокирует путь к президентству, а по другому делу обвинение требует для него почти девять лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Экрем Имамоглу и несколько других лиц стали фигурантами уголовного дела о шпионаже. Расследование по данному факту начала Генпрокуратура города. По информации источника, в материалах дела обнаружены секретная информация военного характера и фотографии заграничных паспортов.