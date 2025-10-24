В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула

В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула Экс-мэр Стамбула Имамоглу стал фигурантом дела о шпионаже

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу и несколько других лиц стали фигурантами уголовного дела о шпионаже, передает телеканал Habertürk. Расследование по данному факту начала Генпрокуратура города.

По информации источника, в материалах дела обнаружена секретная информация военного характера и фотографии заграничных паспортов. Следствие считает, что подозреваемые создали преступную организацию с целью обогащения и занимались шпионажем в пользу других стран.

Имамоглу, который уже находится в тюрьме по делу о коррупции, будет допрошен в рамках нового расследования. Одновременно у главного редактора телеканала Tele 1 Мердана Янардага прошли обыски, после чего он был задержан.

Ранее сообщалось, что бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джону Болтону вменяют по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией. По данным Министерства юстиции США, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и 10 эпизодах незаконного хранения документов.