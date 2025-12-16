МИД оценил прогресс в нормализации работы консульств России и США МИД признал отсутствие прогресса в нормализации работы консульств России и США

На сегодняшний день в вопросе нормализации работы консульств России и Соединенных Штатов не прослеживается никакого прогресса, признал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, чьи слова приводит ТАСС. Обсуждение данного вопроса прошло в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля. На встрече также были затронуты пути преодоления раздражителей в отношениях Москвы и Вашингтона.

Пока нет, к сожалению, — ответил Иванов на соответствующий вопрос.

Ранее российские туристы начали массово жаловаться на трудности при оформлении шенгенских виз и попытках въезда в страны Европейского союза. Многие сталкиваются с сокращенными сроками виз, повышенными требованиями и отказами без объяснения причин.

До этого в Министерстве иностранных дел России сообщили, что польский посол получил ноту о закрытии генконсульства в Иркутске с 30 декабря 2025 года. По данным ведомства, таким образом Москва ответила на закрытие российского генконсульства в Гданьске начиная с 23 декабря.