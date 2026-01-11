Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве

Новая неделя принесет Москве новый циклон со снегопадами и суровые крещенские морозы. Какая погода 11 января, чего ждать дальше, что говорят синоптики?

Какая погода пришла в Москву к 11 января, когда вернется снегопад

К утру 11 января небо над Москвой и Подмосковьем начало проясняться и снегопад прекратился, однако это ненадолго, предупреждают синоптики. К утру высота снежного покрова в Москве составила 37 см, в полтора раза больше январской нормы. В Новой Москве глубина снежного покрова достигает 44 см. При этом к концу зимних каникул в столице установилась комфортная зимняя температура, которая соответствует климатической норме в минус 6,3 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует, что принесший рекордные снегопады балканский циклон «Френсис» заканчивает свой жизненный путь.

«Температура воздуха в городе — минус 4–6 градусов, по области — минус 3–8. Атмосферное давление будет слабо расти, но останется ниже нормы. В понедельник временами снег, ночью — минус 5–7 градусов, днем — минус 3–5», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве на неделе 12–18 января

По прогнозам синоптиков, уже к вечеру 11 января Москва начнет ощущать влияние следующего балканского циклона, который пройдет по восточной части региона. В результате на востоке и юго-востоке Подмосковья ожидается до 10 см осадков в виде снега, который добавит еще несколько сантиметров снежного покрова, и высота его в этих районах превысит 50 см, отмечает метеоролог Татьяна Позднякова.

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует, что на первой рабочей неделе января будет заметно холоднее.

«С каждым днем будет на градус-другой ниже и ниже. Осадки в твердой фазе продолжатся, но небольшой интенсивности, поэтому существенного роста сугробов не ожидается. Во второй половине предстоящей недели по ночам ударят крещенские морозы до минус 15–20, а в Центральной России — местами минус 20–25, ну и днем не выше минус 7–12 градусов. В общем, январь во всей красе, он будет соответствовать статусу середины русской зимы, которой в общем-то за последние десятилетия не было», — объявил Тишковец.

«Ура! Вот и вернулась русская зима в Россию наконец-то!» — радуются в соцсетях.

При этом Гидрометцентр Москвы не прогнозирует таких суровых морозов. К середине недели 14–15 января ожидается порядка минус 11–16 градусов ночью и минус 7–12 днем.

По данным Foreca, к четвергу снегопад практически прекратится. С начала недели успеет выпасть 12,6 мм осадков в виде снега. Европейские синоптики прогнозируют пик похолодания в Москве в ночь на воскресенье, 18 января, когда на фоне прояснений на небе температура опустится ниже минус 16.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда ждать морозы

11 января Санкт-Петербург остается под влиянием северной периферии циклона «Френсис», который стал малоактивен и малоподвижен. Температура в регионе на 4–6 градусов ниже климатической нормы, отметил Леус, при этом, как и в Москве, ожидается похолодание.

«12 января температура воздуха — минус 7–9 градусов, в Ленинградской области — минус 7–12. Атмосферное давление около нормы. В понедельник местами небольшой снег, ночью — минус 10–12 градусов, днем — минус 8–10», — объявил Леус.

Foreca не ожидает, что снежные заряды от нового циклона достигнут Петербурга и Ленинградской области. При этом температура в Северной столице будет падать и к 14 января достигнет недельного минимума в минус 15 градусов. После этого начнется постепенный рост температуры, и к концу недели ожидается слабая оттепель до минус 5 градусов.

