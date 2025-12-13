Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет

Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет Рассмотрение дела экс-мэра Стамбула Имамоглу может занять у суда 12 лет

Начало судебного процесса над бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу по обвинению в коррупции назначено на 9 марта 2026 года, он может растянуться на 12 лет, сообщает газета Cumhuriyet. Процесс обещает быть беспрецедентно долгим из-за числа фигурантов, которое составляет 105 человек. По делу также проходит более 400 свидетелей.

Судебное заседание состоится на территории тюрьмы в стамбульском районе Силиври, где Имамоглу находится под стражей с конца марта. Обвинительное заключение по делу политика, принятое к рассмотрению 40-м судом по уголовным делам Стамбула, занимает четыре тысячи страниц. Суд инкриминировал бывшему главе города целый ряд преступлений: начиная с создания преступной организации и заканчивая мошенничеством.

Ранее Генпрокуратура Стамбула завершила расследование дела о масштабной коррупционной сети, лидером и создателем которой считается Имамоглу. Обвинение требует для политика от 282 до 2352 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Следствие подсчитало, что действия бывшего мэра нанесли стране ущерб в 160 млрд лир (307 млрд рублей).