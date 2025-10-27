Суд решил арестовать мэра мегаполиса по обвинению в шпионаже Бывшего мэра Стамбула Имамоглу арестовали по обвинению в шпионаже

Суд в Турции санкционировал арест бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, занимающего также пост одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, сообщает газета Cumhuriyet. Ордер на задержание выдан в рамках расследования дела о «политическом шпионаже» во время избирательной кампании по выборам мэра в 2019 году.

Помимо Имамоглу, по аналогичным обвинениям задержаны главный редактор телеканала Tele1 Мердан Янардаг, а также советник и руководитель избирательного штаба Имамоглу Неджати Озкан. Согласно материалам прокуратуры, всем фигурантам инкриминируется передача персональных данных граждан сотрудникам иностранных разведывательных служб.

Обвиняемых уличили в организации утечки конфиденциальных сведений об избирателях в ходе выборной кампании 2019 года. Прокуратура Стамбула установила, что через мобильное приложение Istanbul Senin за рубеж были переданы личные данные и информация о местонахождении 4,7 млн человек.

Ранее экс-мэр Стамбула и шесть бывших чиновников префектуры Бейликдюзю были оправданы судом по делу о коррупции. Оно было возбуждено в январе 2023 года. Согласно позиции обвинения, в 2015 году Имамоглу, занимая должность префекта, участвовал в манипуляциях при проведении тендера. Адвокат политика Нусрет Йылмаз в ходе судебного заседания выразил недоумение по поводу того, что обвинительная сторона за пять слушаний так и не смогла подготовить официальное обвинительное заключение.