Мошенники придумали новую схему обмана с «декабрьскими выплатами»

В Сети активизировались злоумышленники, которые под видом госуслуг рассылают сообщения о якобы положенных выплатах, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Вместо денег пользователь, следуя инструкциям, подписывается на мошеннические ресурсы.

Как сообщили киберполицейские, фиктивное сообщение обещает россиянам старше 18 лет 15 тыс. рублей при подаче заявки до 15 декабря. Для получения средств человека заставляют подписаться на ряд каналов, где далее продвигают нелегальные азартные игры, сомнительные инвестиции и вредоносные программы.

Расхожее мнение о том, что на такие приемы попадаются только неопытные пользователи, неверно. Если схема живет годами, значит, она остается прибыльной, — говорится в публикации.

Ведомство подчеркивает, что даже техническая защита не спасает от методов социальной инженерии. Ключевой фактор — это цифровая грамотность, проверка источников информации и критическое мышление, способное распознать обман до первой ошибки.

Ранее стало известно о праздничных схемах кражи денег мошенниками. Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала, что аферисты пытаются обобрать граждан на фоне спешки и суматохи с подарками и подготовки к Новому году.







