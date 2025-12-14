Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Российский боец завоевал титул чемпиона PFL

Немков завоевал титул чемпиона PFL, нокаутировав Феррейру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянин Вадим Немков стал новым чемпионом Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в тяжелом весе, сообщается на сайте организации. В главном событии вечера в Лионе он досрочно одолел бразильского претендента Ренана Феррейру.

Поединок за титул не продлился и одного раунда. Немков, известный своим техничным стилем, быстро взял инициативу и перевел бой в партер. Там он применил удушающий прием, заставив опытного Феррейру сдаться.

Эта победа позволила 33-летнему россиянину, экс-чемпиону Bellator, улучшить свой профессиональный рекорд до 19-2. Для 36-летнего бразильца поражение стало шестым в карьере.

Будучи чемпионом мира по самбо, Немков прославился в Bellator в полутяжелом весе, одержав победу над Райаном Бейдером и став чемпионом мира. После победы в Гран-при промоушена в полутяжелом весе россиянин отказался от титула в январе 2024 года, чтобы перейти в тяжелый вес.

Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Ян отобрал чемпионский пояс у соперника, прервав его победную серию боев, растянувшуюся на шесть лет.

