Российские таможенники «накрыли» партию кокаина стоимостью 600 млн рублей

Сотрудники ФТС России и Балтийской таможни обнаружили кокаин весом 40 килограммов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ. Партия, состоящая из 40 брикетов с белым порошком и кристаллами, оценивается на черном рынке в 600 млн рублей.

Спрятанные наркотики обнаружили в технологических полостях контейнера, который в Россию доставило грузовое морское судно. Кокаин удалось найти благодаря мерам таможенного контроля — бокс просканировали и осмотрели с использованием служебных собак.

В ФТС уточнили, что правоохранители возбудили уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Виновным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее в Забайкальске таможенники обнаружили 11 клыков волка, три клыка медведя, а также чай из сухой крови оленя. Дериваты нашли в сумке иностранного гражданина, который следовал в Китай. Для их вывоза из страны необходимо заполнить декларацию и заранее оформить разрешение от Росприроднадзора. Никаких сопроводительных документов у мужчины не было. Иностранец заявил, что товары вез в подарок другу.

