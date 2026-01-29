Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы

Перевозивший кокаин по указанию россиянки Оксаны Зубаревой капитан корабля Сергей Котловский на судебном заседании заявил, что ему обещали $7 тыс. (526 тыс. рублей) в месяц. По его словам, матросам предложили до $1,7 тыс. (почти 128 тыс. рублей), сообщает ТАСС.

Вначале было предложено недостаточно, на мой взгляд, соответствующей зарплаты, я выдвинул определенные свои условия, после некоторого времени Оксана Зубарева с подачи судовладельцев сказала, что они согласны на мои условия. У матроса, по-моему, это было $1,6–1,7 тыс. в месяц, у меня как капитана — $7 тыс., — сказал Котловский.

Капитан уточнил, что экипаж начал отказываться от предложения. Тогда морякам начали дополнительно предлагать $2 млн (150 млн рублей). По словам Котловского, он лично набирал практически всю команду.

Ранее сообщалось, что жительницу Белгородской области будут судить за организацию попытки перевозки 8,7 тонны кокаина морским путем из Венесуэлы. По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2018 года Зубарева и гражданин Испании работали в составе международной преступной группы. Они наняли в России экипаж для грузового судна ESER, которое под панамским флагом должно было следовать из Панамы в Марокко. Возле острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт 8,7 тонны кокаина от неустановленных лиц, после чего продолжил движение к порту назначения.

