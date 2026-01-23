Американский рыбак попался на продаже кокаина Nypost: в США капитана рыболовного судна арестовали за продажу кокаина

Американские полицейские арестовали капитана рыболовного катера за продажу кокаина, сообщили в New York Post. Инцидент произошел в штате Флорида, мужчину поймали в море.

По информации издания, главу рыболовной чартерной компании задержали после попытки продать один килограмм кокаина за $10 тыс. (770 тыс. рублей). Мужчина предложил покупателю прийти за наркотиками с сумкой-холодильником под видом покупателя рыбы. Также подозреваемый обещал клиенту передать еще 25 килограммов наркотиков.

Ранее сотрудники полиции Москвы нашли около одного килограмма кокаина в гостиничном номере, где отдыхал 43-летний мужчина. Наркотики были изъяты, в отношении москвича возбудили уголовное дело, его арестовали.

До этого в Приморском крае суд арестовал на два месяца двоих сотрудников полиции за незаконный сбыт наркотических средств. С начала 2025 года начальник отдела материально-технического снабжения Управления МВД России по городу Владивостоку вместе со своим подчиненным заменял хранящиеся на складе наркотики, предназначенные для уничтожения, на внешне похожее безвредное вещество.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью