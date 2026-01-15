Путин обратился к послу Афганистана со словами о терроризме и наркотрафике

Владимир Путин и посол Афганистана в России Гулл Хассан Хассан на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств

Россия заинтересована в освобождении Афганистана от терроризма и наркотрафика, заявил президент РФ Владимир Путин на вручении иностранным послам верительных грамот. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, отношения двух государств улучшились, в том числе благодаря признанию Москвой новых властей страны.

Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Свободным от войны, терроризма и наркотрафика, — подчеркнул российский лидер.

Путин также указал на эффективное взаимодействие России со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами. Он отметил, что страны успешно работают вместе в туризме, рыболовстве, сельском хозяйстве и энергетике.

Кроме того, глава государства добавил, что устойчивое развитие мира зависит от международного сотрудничества. По его словам, в связанном между собой мире стабильность и безопасность возможны только при честном и открытом взаимодействии государств, которое помогает решать даже самые трудные общие проблемы.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину письмо с обещанием безусловной поддержки России и его политики. Он также подтвердил готовность к дальнейшему стратегическому сотрудничеству в разных сферах.