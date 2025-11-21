Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:13

Россиянку заподозрили в координации перевозки 8,7 тонны кокаина

Россиянку обвинили в попытке транспортировки 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительницу Белгородской области Оксану Зубареву будут судить за организацию попытки перевозки 8,7 тонны кокаина морским путем из Венесуэлы, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. Ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней женщины.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2018 года Зубарева, проживавшая в Белгородской области, и гражданин Испании работали в составе международной преступной группы. Они наняли в России экипаж для грузового судна ESER, которое под панамским флагом должно было следовать из Панамы в Марокко.

Обвиняемая координировала действия сообщников из Белгородской области. Возле острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт 8,7 тонны кокаина от неустановленных лиц, после чего продолжил движение к порту назначения. Однако из-за смерти одного из находившихся на борту судно с наркотиками вынуждено было зайти в порт города Прая в Кабо-Верде. В конце января 2019 года там были задержаны судно и члены экипажа местной полицией. В 2020 году суд округа Прая признал сообщников виновными в незаконном обороте наркотиков, включая капитана судна.

Ранее гражданин России Антон Тютяев был задержан на территории Таиланда по подозрению в торговле кокаином. Арест состоялся в результате полицейской операции с участием подставного покупателя.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

