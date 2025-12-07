Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили

Петр Ян во время взвешивания перед поединком с Марабом Двалишвили за титул чемпиона в легчайшем весе

Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили Российский боец Ян завоевал титул UFC в бою с Мерабом Двалишвили

Российский боец Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, сообщает «Чемпионат». Ян отобрал чемпионский пояс у соперника, прервав его победную серию боев, растянувшуюся на шесть лет. Для него это стало долгожданным реваншем за мартовский проигрыш Двалишвили в 2023 году.

Поединок, продлившийся пять раундов, завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. Ян продемонстрировал превосходство в ударной технике, нанес сопернику ощутимый урон и успешно пресек все попытки Двалишвили перевести бой в партер, не позволив фавориту реализовать его борцовские навыки.

Ян уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Защитить титул он не сумел, в марте 2021-го поединок против американца Алджамейна Стерлинга закончился дисквалификацией.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата американский боец смешанных единоборств Джон Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. Основатель реалити-шоу ALF Reality Альфредо Аудиторе сообщил, что боец уже подписал контракт.