«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC

«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC Гаджиев: UFC сразу же предложит реванш Двалишвили после поражения от Яна

Несмотря на победу, россиянин Петр Ян провел не лучший свой поединок против Мераба Двалишвили, заявил NEWS.ru президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Он предположил, что UFC предложит бойцам незамедлительный реванш.

Как бы удивительно не звучало, я считаю, что Ян провел не лучший свой бой. Он может еще лучше, как и Двалишвили. Было бы интересно посмотреть их третий поединок. Есть ощущение, что UFC может предложить им незамедлительный реванш. На данный момент я не вижу человека, который больше Мераба заслуживает титульник с Петром. Есть четверка: Двалишвили, Сонг Ядонг, [Умар] Нурмагомедов, [Дейвесон] Фигередо. Но самый достойный из них — Мераб, — сказал Гаджиев.

Несмотря на слова Яна о том, что Двалишвили должен подраться сначала с Нурмагомедовым, глава Fight Nights заявил, что в любом случае решает не он, а организация.

Поединок в легчайшем весе прошел всю дистанцию в пять раундов. Судейская коллегия единогласно отдала победу Яну. Для 34-летнего Двалишвили этот проигрыш стал первым за последние 15 боев. Ян довел серию своих побед до 20.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Ян сумел одолеть Двалишвили на турнире UFC благодаря планированию и организованности. Он подчеркнул, что очень доволен результатом спортсмена.