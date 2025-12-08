ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:53

«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC

Гаджиев: UFC сразу же предложит реванш Двалишвили после поражения от Яна

Петр Ян Петр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несмотря на победу, россиянин Петр Ян провел не лучший свой поединок против Мераба Двалишвили, заявил NEWS.ru президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Он предположил, что UFC предложит бойцам незамедлительный реванш.

Как бы удивительно не звучало, я считаю, что Ян провел не лучший свой бой. Он может еще лучше, как и Двалишвили. Было бы интересно посмотреть их третий поединок. Есть ощущение, что UFC может предложить им незамедлительный реванш. На данный момент я не вижу человека, который больше Мераба заслуживает титульник с Петром. Есть четверка: Двалишвили, Сонг Ядонг, [Умар] Нурмагомедов, [Дейвесон] Фигередо. Но самый достойный из них — Мераб, — сказал Гаджиев.

Несмотря на слова Яна о том, что Двалишвили должен подраться сначала с Нурмагомедовым, глава Fight Nights заявил, что в любом случае решает не он, а организация.

Поединок в легчайшем весе прошел всю дистанцию в пять раундов. Судейская коллегия единогласно отдала победу Яну. Для 34-летнего Двалишвили этот проигрыш стал первым за последние 15 боев. Ян довел серию своих побед до 20.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Ян сумел одолеть Двалишвили на турнире UFC благодаря планированию и организованности. Он подчеркнул, что очень доволен результатом спортсмена.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
смешанные единоборства
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.