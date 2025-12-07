Дуров высказался о победе Петра Яна в титульном поединке UFC Дуров поздравил Петра Яна с победой и титулом чемпиона UFC

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил российского бойца Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили и завоеванием титула чемпиона UFC. Об этом Дуров написал в своем аккаунте и опубликовал совместную фотографию со спортсменом.

Рад видеть, как мой приятель по спортзалу выигрывает титул UFC, — отметил он.

32-летний спортсмен одержал 20 побед при пяти поражениях в смешанных единоборствах. Он стал первым россиянином, сумевшим вернуть себе титул чемпиона UFC. Петр Ян уже завоевывал чемпионский пояс в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Альдо, но затем утратил его после дисквалификации в бою с Алджамейном Стерлингом и поражения в реванше в 2022 году.

Ранее сообщалось, что грузинский боец Двалишвили был доставлен в больницу на скорой помощи после боя с Яном, который состоялся в Лас-Вегасе. Соответствующие кадры появились в аккаунте спортсмена. Сопровождал Мераба другой экс-чемпион UFC — американец Алджамейн Стерлинг. Для 34-летнего Двалишвили этот проигрыш стал первым после феноменальной серии из 14 побед.