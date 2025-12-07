Двалишвили уехал после боя с Яном в больницу на скорой

Мераб Двалишвили во время поединка за титул чемпиона мира на турнире UFC 323

Грузинский боец Мераб Двалишвили был доставлен в больницу на скорой помощи после титульного боя с россиянином Петром Яном, который состоялся в Лас-Вегасе. Соответствующие кадры появились в аккаунте спортсмена в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сопровождал Мераба другой экс-чемпион UFC — американец Алджамейн Стерлинг.

Еду в госпиталь со своим братишкой Алджой Стерлингом, — сказал Двалишвили.

Поединок в легчайшем весе прошел всю дистанцию в пять раундов. Судейская коллегия единогласно отдала победу Петру Яну, который продемонстрировал превосходство в технике и нанес сопернику серьезный урон, ставший причиной последующей госпитализации.

Для 34-летнего Двалишвили этот проигрыш стал первым после феноменальной серии из 14 побед. Петр Ян, напротив, продлил свою победную серию, доведя общее число успешных боев до 20.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Ян сумел одолеть грузина в турнире UFC благодаря планированию и организованности. Он подчеркнул, что очень доволен результатом спортсмена.