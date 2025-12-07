ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:51

Двалишвили уехал после боя с Яном в больницу на скорой

Удар чемпиона UFC Яна отправил грузинского бойца Двалишвили в больницу

Мераб Двалишвили во время поединка за титул чемпиона мира на турнире UFC 323 Мераб Двалишвили во время поединка за титул чемпиона мира на турнире UFC 323 Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Грузинский боец Мераб Двалишвили был доставлен в больницу на скорой помощи после титульного боя с россиянином Петром Яном, который состоялся в Лас-Вегасе. Соответствующие кадры появились в аккаунте спортсмена в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сопровождал Мераба другой экс-чемпион UFC — американец Алджамейн Стерлинг.

Еду в госпиталь со своим братишкой Алджой Стерлингом, — сказал Двалишвили.

Поединок в легчайшем весе прошел всю дистанцию в пять раундов. Судейская коллегия единогласно отдала победу Петру Яну, который продемонстрировал превосходство в технике и нанес сопернику серьезный урон, ставший причиной последующей госпитализации.

Для 34-летнего Двалишвили этот проигрыш стал первым после феноменальной серии из 14 побед. Петр Ян, напротив, продлил свою победную серию, доведя общее число успешных боев до 20.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Ян сумел одолеть грузина в турнире UFC благодаря планированию и организованности. Он подчеркнул, что очень доволен результатом спортсмена.
UFC
Лас-Вегас
Мераб Двалишвили
Петр Ян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов
Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Клинтон предсказала США внутриполитические изменения
Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире
Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза
Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу
Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
ВСУ взорвали дамбу под Артемовском
Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором
В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза
Попытка военного переворота в Бенине не удалась
«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России
Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Таиланд начал эвакуацию приграничных районов
МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы
Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Что приготовить, когда хочется легкого, но сытного? Топ-8 салатов с креветками!
Коммунальщики поцарапали припаркованную машину и скрылись
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.