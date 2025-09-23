Семья Хеслина приняла волевое решение после смерти артиста в ресторане Семья Хеслина требует у ресторана компенсацию за смерть артиста

Семья актера Майкла Хеслина, умершего в Лас-Вегасе в день своего рождения в июле 2024 года, подала иск к ресторану, сообщила New York Post. Родные утверждают, что заведение несет ответственность за смерть артиста.

По словам истцов, сотрудники не только не помогли при ухудшении состояния актера, но и препятствовали посетителям, пытавшимся оказать первую помощь. Родственники требуют возмещения расходов на похороны и компенсации по пяти пунктам обвинения, включая халатность и противоправные действия, общая сумма превышает $30 тыс. (2,5 млн рублей).

