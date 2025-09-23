Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:01

Семья Хеслина приняла волевое решение после смерти артиста в ресторане

Семья Хеслина требует у ресторана компенсацию за смерть артиста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семья актера Майкла Хеслина, умершего в Лас-Вегасе в день своего рождения в июле 2024 года, подала иск к ресторану, сообщила New York Post. Родные утверждают, что заведение несет ответственность за смерть артиста.

По словам истцов, сотрудники не только не помогли при ухудшении состояния актера, но и препятствовали посетителям, пытавшимся оказать первую помощь. Родственники требуют возмещения расходов на похороны и компенсации по пяти пунктам обвинения, включая халатность и противоправные действия, общая сумма превышает $30 тыс. (2,5 млн рублей).

Ранее стало известно о смерти актера Асахи Куридзуки, известного по ролям в исторических драмах и фильмах о самураях. Артист ушел из жизни на 89-м году. Он не появился на съемках нового сериала и не отвечал на звонки. Позже его нашли мертвым в доме в Киото, обстоятельства смерти уточняются.

Кроме того, помощник заведующего художественно постановочной частью театра Татьяна Шкодина сообщила о смерти заслуженного артиста Кубани Георгия Хадышьяна. Он скончался на 66-м году жизни в результате инсульта. Актер прославился своими работами в Краснодарском академическом театре драмы, а также ролями в телесериале «Морской патруль» и фильме «Утоли мои печали».

США
актеры
артисты
Лас-Вегас
рестораны
смерти
иски
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.